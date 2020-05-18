Пассажиры лишатся любимого досуга в самолетах 

После пандемии коронавируса авиапассажиры могут лишиться одного из видов досуга во время полета — чтения журналов. Об этом пишет Daily Mail.

Журналы, которые лежат в кармашках сидений, могут убрать из самолетов в связи с новыми мерами безопасности, которые принимают перевозчики. Коронавирус может попасть на страницы. Вероятность этого очень маленькая, однако авиакомпании готовы предпринять любые меры с целью пройти санитарные проверки.

На замену журналам могут прийти одноразовые буклеты. Например, авиакомпания airBaltic сделает для клиентов листовки с информацией о правилах гигиены. Кроме того, пассажирам будут выдавать наборы защитных средств, состоящие из маски для лица и дезинфицирующих салфеток.