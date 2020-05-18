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Пассажиры лишатся любимого досуга в самолетах 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Пассажиры лишатся любимого досуга в самолетах
Фото: depositphotos.com
После пандемии коронавируса авиапассажиры могут лишиться одного из видов досуга во время полета — чтения журналов. Об этом пишет Daily Mail.
Журналы, которые лежат в кармашках сидений, могут убрать из самолетов в связи с новыми мерами безопасности, которые принимают перевозчики. Коронавирус может попасть на страницы. Вероятность этого очень маленькая, однако авиакомпании готовы предпринять любые меры с целью пройти санитарные проверки.
На замену журналам могут прийти одноразовые буклеты. Например, авиакомпания airBaltic сделает для клиентов листовки с информацией о правилах гигиены. Кроме того, пассажирам будут выдавать наборы защитных средств, состоящие из маски для лица и дезинфицирующих салфеток.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардессы назвали самые нервирующие привычки пассажиров.
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