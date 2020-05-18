Названы самые противные привычки авиапассажиров

Бортпроводницы поделились со СМИ своими историями о самых нервирующих привычках авиапассажиров.

Стюардесса из авиакомпании JetBlue рассказала, что запомнила неприятный случай, когда пара заказала платные напитки, а потом заявила, что денег на них нет.

«Когда пришло время платить, они самодовольно засмеялись и сказали, что у них нет средств для оплаты. Они думали, что это сойдет им с рук, но они ошибались», — уточнила сотрудница авиакомпании.

Бортпроводница компании Delta рассказала, что больше всего напрягает, что пассажиры сидят в наушниках, когда им разносят еду.

«Тогда вам приходится повторять одно и то же снова и снова», — пожаловалась она.

Другая стюардесса рассказала, что ненавидит, когда вместо вызова сотрудника кнопкой, пассажиры зовут ее, тыкая пальцем. В таких случаях она забывает, зачем шла.