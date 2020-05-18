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Стюардессы назвали самые нервирующие привычки пассажиров 

Диана Товсепова 2 часа назад
Названы самые противные привычки авиапассажиров
Фото: depositphotos.com
Бортпроводницы поделились со СМИ своими историями о самых нервирующих привычках авиапассажиров.
Стюардесса из авиакомпании JetBlue рассказала, что запомнила неприятный случай, когда пара заказала платные напитки, а потом заявила, что денег на них нет.
«Когда пришло время платить, они самодовольно засмеялись и сказали, что у них нет средств для оплаты. Они думали, что это сойдет им с рук, но они ошибались», — уточнила сотрудница авиакомпании.
Бортпроводница компании Delta рассказала, что больше всего напрягает, что пассажиры сидят в наушниках, когда им разносят еду.
«Тогда вам приходится повторять одно и то же снова и снова», — пожаловалась она.
Другая стюардесса рассказала, что ненавидит, когда вместо вызова сотрудника кнопкой, пассажиры зовут ее, тыкая пальцем. В таких случаях она забывает, зачем шла.
«Постоянно нажимать на кнопку вызова стюардессы — эгоистично, ведь так персонал может пропустить действительно важный вызов, когда другому пассажиру, например, понадобится медицинская помощь», — объяснила она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса раскрыла самое опасное место в самолете.
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