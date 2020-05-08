Стюардесса раскрыла самое грязное место в самолете 

Анонимная стюардесса рассказала о самом грязном месте на борту самолета по мнению членов экипажа.

По словам бортпроводницы, чтобы обезопасить себя, пассажирам не стоит пользоваться карманами впереди стоящих кресел, поскольку их не дезинфицируют:

«Грязные салфетки, больничные сумки, трусы, носки, жвачка, огрызки от яблок — все это оказывается в карманах, а на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук».

Кроме того, как сообщает издание Daily Express, согласно исследованию организации CBA News Marketplace, к самым грязным местам в самолете можно отнести ремни безопасности, выдвижные столики, ручки в туалетах и подголовники. Эксперты сообщили, что на этих поверхностях были обнаружены плесень и бактерии кишечной палочки.