Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщину разозлил самолет с туристами без масок 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Женщина возмутилась переполненным туристами без масок самолетом. Крисси Мэлони летела из Нью-Йорка в Южную Каролину. Видео опубликовало издание Daily Mail.
По словам Крисси Мэлони, авиакомпания American Airlines не обеспечила безопасность пассажирам. Все места в самолете были заняты, несмотря на то, что половина средних мест должны были оставаться пустыми. Кроме того, люди сидели в приспущенных масках.
«Мы летели из Нью-Йорка, американского эпицентра коронавируса, но никто никому не говорил о дистанции и не просил вытащить маску из-под подбородка», — рассказала женщина.
Крисси Мэлони отметила, что, если бы она знала о несоблюдении мер безопасности на борту, не стала бы подвергать себя опасности. Женщина летела помогать дочери после рождения внука.
«Я бы не полетела, зная, что компания собирается обмануть нас всех о принятии мер предосторожности».
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа вероятность сохранения дешевых авиабилетов.
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, что станет с аэропортами
Стало известно, что станет с аэропортами
«Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода»
«Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода»
Как самые смелые страны снимают карантин
Как самые смелые страны снимают карантин
Древний город, поставивший ученых в тупик
Древний город, поставивший ученых в тупик
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
00:41
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
Новости путешествий
Древний город, поставивший ученых в тупик
14:21
Древний город, поставивший ученых в тупик
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение