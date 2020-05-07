Женщину разозлил самолет с туристами без масок 

Женщина возмутилась переполненным туристами без масок самолетом. Крисси Мэлони летела из Нью-Йорка в Южную Каролину. Видео опубликовало издание Daily Mail.

По словам Крисси Мэлони, авиакомпания American Airlines не обеспечила безопасность пассажирам. Все места в самолете были заняты, несмотря на то, что половина средних мест должны были оставаться пустыми. Кроме того, люди сидели в приспущенных масках.

«Мы летели из Нью-Йорка, американского эпицентра коронавируса, но никто никому не говорил о дистанции и не просил вытащить маску из-под подбородка», — рассказала женщина.

Крисси Мэлони отметила, что, если бы она знала о несоблюдении мер безопасности на борту, не стала бы подвергать себя опасности. Женщина летела помогать дочери после рождения внука.