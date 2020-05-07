Названа вероятность сохранения дешевых авиабилетов

Эксперт Питер Кнапп рассказал, останутся ли дешевые авиабилеты после завершения пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Express.

По словам Питера Кнаппа, из-за коронавируса авиационная отрасль находится в очень тяжелом положении. Для восстановления ей понадобится дополнительное время.

После снятия ограничений могут измениться частота, причина и стоимость перелетов. Например, многие люди, которые летали по работе в командировки, откажутся от поездок, так как приучились вести переговоры по видеосвязи.

При этом эксперт отметил, что туристы уже соскучились по путешествиям. Они начнут летать в другие города и страны. Это увеличит спрос на авиабилеты и повысит их стоимость.

Однако некоторые авиакомпании все-таки сохранят дешевые билеты. Этим они смогут привлечь пассажиров, которые боятся летать из-за коронавируса.

Тяжелее всего меры социального дистанцирования будет соблюдать лоукостерам. Это связано с тем, что для них важнее всего быстрый оборот самолетов и большая загрузка.