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Эксперт рассказал о дешевых авиабилетах после пандемии 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Названа вероятность сохранения дешевых авиабилетов
Фото: depositphotos.com
Эксперт Питер Кнапп рассказал, останутся ли дешевые авиабилеты после завершения пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Express.
По словам Питера Кнаппа, из-за коронавируса авиационная отрасль находится в очень тяжелом положении. Для восстановления ей понадобится дополнительное время.
После снятия ограничений могут измениться частота, причина и стоимость перелетов. Например, многие люди, которые летали по работе в командировки, откажутся от поездок, так как приучились вести переговоры по видеосвязи.
При этом эксперт отметил, что туристы уже соскучились по путешествиям. Они начнут летать в другие города и страны. Это увеличит спрос на авиабилеты и повысит их стоимость.
Однако некоторые авиакомпании все-таки сохранят дешевые билеты. Этим они смогут привлечь пассажиров, которые боятся летать из-за коронавируса.
Тяжелее всего меры социального дистанцирования будет соблюдать лоукостерам. Это связано с тем, что для них важнее всего быстрый оборот самолетов и большая загрузка.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что станет с аэропортами после пандемии коронавируса.
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