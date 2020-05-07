Стало известно, что станет с аэропортами

Эксперт по городским стратегиям и управляющий директор компании Gensler London Ян Малкахи рассказал, как будут работать аэропорты после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По словам специалиста, в аэропортах сохранят некоторые ограничения. Это коснется в первую очередь прохождения проверок, системы безопасности, подачи еды и напитков.

Пандемия может привести к тому, что в аэропортах будут использовать современные технологии, чтобы упорядочить и ускорить регистрацию на рейс. Например, введут электронные паспорта и систему распознавания лиц.

Для проверки пассажиров на наличие коронавируса возможно введение теплового сканирования или запрашивание у людей паспортов здоровья.

«Вопрос в том, следует ли проверять людей перед вылетом. Это должно быть согласовано на международном уровне», — рассказал эксперт.

Главная проблема, по мнению Яна Малкахи, — отсутствие единой технологии тестирования на COVID-19, поскольку точного на 100 процентов теста пока еще не создали.

Эксперт отметил, что спрос на полеты вернется в июне. Первая волна путешественников будет не очень большой, по сравнению с тем, как было раньше. Благодаря этому получится управлять социальным дистанцированием.

«Все ожидают медленного, постепенного роста спроса на перелеты, с меньшим количеством рейсов и людей. Для начала это будут деловые и праздничные поездки, а затем уже путешествия. Задача будет усложняться с увеличением количества рейсов по расписанию и необходимостью сохранения дистанцирования».

В Гонконге в аэропорту уже ввели строгие меры в связи с коронавирусом. По прилету люди обязаны сразу сдать тест на COVID-19.