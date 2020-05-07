Решена судьба курортного сезона в Крыму 

Стало известно, что будет с грядущим туристическим сезоном в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что в этот раз он под ударом:

"Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится",

— заявил он в ходе ежедневного доклада.

Как заметил Аксенов, карантинные меры на полуострове продлятся до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Все ограничения до этой поры остаются в силе.

"Мы говорим по-честному, чтобы никто иллюзий не строил",

— заключил Аксенов и добавил, что доступ к туристическим объектам и курортным зонам откроется только после стабилизации эпидемиологической обстановки.