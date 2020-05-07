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Решена судьба курортного сезона в Крыму 

Стелла Шмель 13 часов назад
Стало известно, что будет с грядущим туристическим сезоном в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что в этот раз он под ударом:
"Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится",
— заявил он в ходе ежедневного доклада.
Как заметил Аксенов, карантинные меры на полуострове продлятся до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Все ограничения до этой поры остаются в силе.
"Мы говорим по-честному, чтобы никто иллюзий не строил",
— заключил Аксенов и добавил, что доступ к туристическим объектам и курортным зонам откроется только после стабилизации эпидемиологической обстановки.
Ранее "Рамблер" писал, что отели Турции введут ограничения для туристов.
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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