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Отели Турции введут ограничения для туристов 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Отели Турции введут ограничения для туристов
Фото: depositphotos.com
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов. Об этом сообщает газета Sabah.
Так, летом отели смогут быть заполнены только на 60 процентов. При заселении в гостиницы у туристов будут измерять температуру. Кроме того, им выдадут медицинские маски. Отдыхающих с симптомами заболевания будут размещать в специальной карантинной зоне.
В отелях станут чаще убираться, дезинфицировать дверные ручки и другие поверхности. После выселения туристов в номера в течение 12 часов не будут заселять новых гостей.
Также ограничения введут в местах общественного питания. В помещениях ограничат количество людей. Столики будут расположены на полутораметровой дистанции друг от друга, а шведский стол временно отменят.
Еще в гостиницах закроют фитнес-залы и SPA-центры.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции ожидают начала туристического сезона.
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