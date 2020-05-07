Отели Турции введут ограничения для туристов 

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов. Об этом сообщает газета Sabah.

Так, летом отели смогут быть заполнены только на 60 процентов. При заселении в гостиницы у туристов будут измерять температуру. Кроме того, им выдадут медицинские маски. Отдыхающих с симптомами заболевания будут размещать в специальной карантинной зоне.

В отелях станут чаще убираться, дезинфицировать дверные ручки и другие поверхности. После выселения туристов в номера в течение 12 часов не будут заселять новых гостей.

Также ограничения введут в местах общественного питания. В помещениях ограничат количество людей. Столики будут расположены на полутораметровой дистанции друг от друга, а шведский стол временно отменят.

Еще в гостиницах закроют фитнес-залы и SPA-центры.