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В Турции ожидают начала туристического сезона 

Мира Маркина 6 мая 2020
Министерство транспорта Турции планирует запуск международных рейсов, прекращенных из-за пандемии COVID-19, во второй половине июня 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
По прогнозам, прежде всего авиасообщение будет восстановлено со странами, обеспечивающими максимальный поток туристов, — с Россией и Германией. По подсчетам, первые полеты между Турцией и российскими городами, где выявлено небольшое количество зараженных, могут состояться после 12 июня.
Однако в России к таким прогнозам относятся скептически, ведь в ситуации с коронавирусом страна до сих пор даже не вышла на плато, а значит, режим самоизоляции будет снят не скоро:
«Это говорит о том, что границы РФ остаются закрытыми. В этих условиях сложно предположить, что через один-полтора месяца Россия вообще запустит международное авиасообщение»,
— объяснил порталу источник в авиационной отрасли.
Источник также добавил, что в настоящее время существует два сценария возобновления международных рейсов в России: согласно первому, вылетать за границу можно будет лишь после окончательной победы над вирусом, согласно второму, произойдет поэтапное возвращение международных авиаперевозок. В первую очередь для россиян откроются страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, ожидается ли после пандемии повышение цен на отдых в Турции.
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Новости путешествий , Видео
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