Стали известны сроки восстановления туризма в РФ

По мнению эксперта, российской туристической отрасли потребуется минимум один-два года. Выход из ситуации «будет достаточно длительным». После этого времени возобновятся объемы туристического потока, как было до пандемии.

Кроме того, Андрей Игнатьев рассказал, что ограничения начнут снимать поэтапно. Сначала нужно восстановить туризм между регионами России, которые меньше всего пострадали от коронавируса. После чего начнется подъем отрасли в стране.