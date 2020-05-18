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Стали известны сроки восстановления туризма в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Стали известны сроки восстановления туризма в РФ
Фото: depositphotos.com
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, сколько времени понадобится для восстановления туризма в стране после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению эксперта, российской туристической отрасли потребуется минимум один-два года. Выход из ситуации «будет достаточно длительным». После этого времени возобновятся объемы туристического потока, как было до пандемии.
Кроме того, Андрей Игнатьев рассказал, что ограничения начнут снимать поэтапно. Сначала нужно восстановить туризм между регионами России, которые меньше всего пострадали от коронавируса. После чего начнется подъем отрасли в стране.
Ранее "Рамблер" сообщал, что опубликованы новые правила для путешествий по РФ.
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