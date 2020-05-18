Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы новые правила для путешествий по РФ 

Диана Товсепова 26 минут назад
Опубликованы новые правила для путешествий по РФ
Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор разработал рекомендации для путешествий в России в условиях пандемии коронавируса. Правила опубликованы на сайте ведомства и касаются передвижений по стране на воздушном, водном и автомобильном транспорте.
Так, особенное внимание уделяется количеству пассажиров в транспорте.
"Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест", — говорится в рекомендациях.
При этом не рекомендуется рассаживать пассажиров на места в непосредственной близости друг от друга, а также относительно одного ряда впереди и позади.
Следует также обеспечить исключение скученности пассажиров при посадке и высадке из транспорта.
Даны также общие требования к организации безопасности в поездках дезинфекция, контроль температуры и сотрудников, и туристов, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие правила для путешествий в меняющемся мире будут соблюдать российские туристы.
Видео дня. Запретные места, куда почти никому не попасть
Комментарии
Новости путешествий , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы новые правила путешествий в РФ в пандемию
Названы новые правила путешествий в РФ в пандемию
В Сочи заявили о готовности принимать отдыхающих
В Сочи заявили о готовности принимать отдыхающих
В Сочи заявили о готовности принимать туристов
В Сочи заявили о готовности принимать туристов
Туристы раскрыли способы защиты от вирусов
Туристы раскрыли способы защиты от вирусов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
00:20
Что известно о туристическом сезоне-2020 в России
Новости путешествий
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
05:31
Запретные места Земли, куда почти никому не попасть
Новости путешествий
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
00:25
Аттракцион захватил в плен любителя развлечений
Новости путешествий
Где позволят отдыхать летом россиянам
03:07
Где позволят отдыхать летом россиянам
Новости путешествий
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
00:20
Оценены шансы отдохнуть на курортах России
Новости путешествий
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
00:55
Авиакомпания «Победа» возобновляет перелеты
Новости путешествий
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
10:56
Загадочные уголки Земли, иногда исчезающие под водой
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение