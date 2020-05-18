Опубликованы новые правила для путешествий по РФ 

Роспотребнадзор разработал рекомендации для путешествий в России в условиях пандемии коронавируса. Правила опубликованы на сайте ведомства и касаются передвижений по стране на воздушном, водном и автомобильном транспорте.

Так, особенное внимание уделяется количеству пассажиров в транспорте.

"Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест", — говорится в рекомендациях.

При этом не рекомендуется рассаживать пассажиров на места в непосредственной близости друг от друга, а также относительно одного ряда впереди и позади.

Следует также обеспечить исключение скученности пассажиров при посадке и высадке из транспорта.

Даны также общие требования к организации безопасности в поездках дезинфекция, контроль температуры и сотрудников, и туристов, обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты.