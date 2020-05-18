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Российские туристы раскрыли способы защиты от вирусов 

Диана Товсепова 1 час назад
Туристы раскрыли способы защиты от вирусов
Фото: depositphotos.com
Российские туристы раскрыли свои методы защиты от коронавируса в путешествиях. Об этом говорят результаты исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.
Оказалось, что 73,4% собираются чаще мыт руки, особенно в путешествиях на поездах, а 63,8% теперь будут брать с собой во все поездки санитайзеры и антисептики.
При этом после снятия карантина маски и перчатки будут использовать лишь немногие. Так, после окончания эпидемии в общественных местах маски и перчатки собираются носить лишь 19,4% респондентов, а 24,8% будут использовать перчатки, чтобы дотронуться до ремня безопасности или шторки иллюминатора.
Кроме того, оказалось, что каждый второй путешественник теперь будет опасаться здороваться с незнакомыми людьми за руку. Но вот 68,1% не пугает использование наличных денег даже в острых эпидемиологических условиях.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, какие привычки авиапассажиров больше всего раздражают бортпроводниц.
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