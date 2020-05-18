Туристы раскрыли способы защиты от вирусов

Российские туристы раскрыли свои методы защиты от коронавируса в путешествиях. Об этом говорят результаты исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Оказалось, что 73,4% собираются чаще мыт руки, особенно в путешествиях на поездах, а 63,8% теперь будут брать с собой во все поездки санитайзеры и антисептики.

При этом после снятия карантина маски и перчатки будут использовать лишь немногие. Так, после окончания эпидемии в общественных местах маски и перчатки собираются носить лишь 19,4% респондентов, а 24,8% будут использовать перчатки, чтобы дотронуться до ремня безопасности или шторки иллюминатора.

Кроме того, оказалось, что каждый второй путешественник теперь будет опасаться здороваться с незнакомыми людьми за руку. Но вот 68,1% не пугает использование наличных денег даже в острых эпидемиологических условиях.