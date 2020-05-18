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Выяснилось, когда Турция откроется для россиян 

Диана Товсепова 3 часа назад
Выяснилось, что Турция откроет границы для иностранных туристов 20 мая. Эту дату назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
При этом известно, что в страну будут пускать граждан 31 стран, среди которых кроме России оказались Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, а также страны Европы и Ближнего востока.
При этом начать хотят с оздоровительного отдыха, а не пляжного. Так, на медицинском туризме власти хотят опробовать противокоронавирусные меры по приему заграничных гостей. Среди медицинских направлений, по которым можно путешествовать в Турцию, есть травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия.
Прилетать пока можно будет только в аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого туриста-пациента могут сопровождать два человека.
Однако, неизвестно, когда россияне смогут воспользоваться открытыми границами Турции, потому как границы самой России пока остаются закрытыми на неопределенный срок.
Ранее "Рамблер" сообщал о судьбе курортного сезона в Крыму.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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