Выяснилось, когда Турция откроется для россиян 

Выяснилось, что Турция откроет границы для иностранных туристов 20 мая. Эту дату назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

При этом известно, что в страну будут пускать граждан 31 стран, среди которых кроме России оказались Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, а также страны Европы и Ближнего востока.

При этом начать хотят с оздоровительного отдыха, а не пляжного. Так, на медицинском туризме власти хотят опробовать противокоронавирусные меры по приему заграничных гостей. Среди медицинских направлений, по которым можно путешествовать в Турцию, есть травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия.

Прилетать пока можно будет только в аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого туриста-пациента могут сопровождать два человека.

Однако, неизвестно, когда россияне смогут воспользоваться открытыми границами Турции, потому как границы самой России пока остаются закрытыми на неопределенный срок.