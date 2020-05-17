В Сети показали начало курортного сезона в Крыму 

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В Сети появилось видео начала курортного сезона в Севастополе. Его публикует издание «Вести-Крым».

Очевидцы засняли, как на одном из пляжей города уже загорают отдыхающие вместе с детьми. Парковка возле побережья почти вся забита машинами.

Известно, что видеоролик был снят сегодня, 17 мая. Вчера временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил, что режим всеобщей обязательной самоизоляции в городе перестанет действовать с 18 мая.

Курортные объекты Крыма могут начать работать после 15 июня. Однако запуск инфраструктуры будет зависеть от эпидемической обстановки.