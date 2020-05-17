Оценены шансы отдохнуть на курортах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о возможности отдохнуть в этом году на российских курортах в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Шансы на отдых в России Анна Попова отнесла к "разряду больших, хороших и правильных" надежд. Глава ведомства считает, что нужно посмотреть на развитие ситуации в течение ближайших двух недель.