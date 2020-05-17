Оценены шансы отдохнуть на курортах России

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Попова оценила шанс отдохнуть на курортах России 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о возможности отдохнуть в этом году на российских курортах в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Шансы на отдых в России Анна Попова отнесла к "разряду больших, хороших и правильных" надежд. Глава ведомства считает, что нужно посмотреть на развитие ситуации в течение ближайших двух недель.
Напомним, что в мае мэр Геленджика Алексей Богодистов предложил отдыхающим загорать в респитаторных масках. В городе откроются 23 санатория с медицинскими лицензиями, которые смогут принять 10 тысяч туристов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что стали известны подробности открытия туристического сезона в Сочи.
Новости путешествий , Видео , Алексей Богодистов , Анна Попова , Роспотребнадзор
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