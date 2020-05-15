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В РФ начали аннулировать летние туры за границу 

Анастасия Иванова 1 час назад
В РФ начали аннулировать летние туры за границу
Фото: depositphotos.com
Туристические компании РФ начали аннулировать туры за границу, запланированные на июнь. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.
Вместо этого компании предлагают путешественникам перенести даты поездок. Использовать внесенную оплату можно на покупку туров, рассчитанных на более поздний срок — до конца 2021 года.
Размер возврата для регулярных рейсов будет зависеть от правил конкретных авиакомпаний. А туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируют без понесенных затрат. В связи с этим можно будет воспользоваться их полной стоимостью для других путешествий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции дали прогноз по запуску авиасообщения с Россией.
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