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Найден способ защиты от COVID-19 на пляжах 

Мира Маркина 1 час назад
Найден способ защиты от COVID-19 на пляжах
Фото: depositphotos.com
В Испании нашли способ, как защитить туристов на пляжах от коронавируса. Сделать это поможет искусственный интеллект.
По данным издания Daily Mail, на одном из пляжей города Фуэнхирола установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования. На фонарных столбах закрепили сканеры, которые будут следить за количеством отдыхающих. Далее они будут передавать данные специальному приложению, с помощью которого люди смогут узнать о самых загруженных районах.
Интерактивная карта работает по принципу светофора: зеленым цветом обозначают комфортную зону, оранжевый цвет сигнализирует о том, что территория заполнена на 75%, а красный предупреждает, что мест для отдыха нет.
Для более точного подсчета людей программа разделит пляжи на виртуальные квадраты между датчиками. За счет этого устройства будут постоянно контролировать количество входящих и выходящих с территории туристов.
По словам директора компании, которая разработала систему, Карлоса Морено, в дальнейшем устройство можно будет использовать и в других местах массового скопления людей — в торговых центрах или ресторанах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи закроют пляжи, но откроют здравницы.
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