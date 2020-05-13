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«Санатории станут тюрьмами»: в Сочи закроют пляжи, но откроют здравницы 

Диана Товсепова 1 час назад
В связи с пандемией туристический бизнес практически полностью остановил работу. Однако у россиян все еще есть надежды на летний отдых в пределах страны.
В Сети не перестают спорить о том, что же ждет отечественные курорты с началом сезона, но о некоторых изменениях в работе курортной сферы Краснодарского края власти уже объявили.
Так, с 1 июня планируется возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Все они должны будут неукоснительно соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. А если будет выявлен хотя бы один зараженный COVID-19, то санаторий будет переходить в режим обсерватора. Пляжи и общественные места при этом будут закрыты, а приехавшие туристы теперь будут перемещаться только по территории санаториев.
Такое решение уже обсуждают и местные жители, и россияне, планирующие провести отпуск на черноморском побережье. Многие считают, что такой отдых не нужен будет никому.
"Вот только все едут, чтобы на пляже повалятся, да в море искупаться. Какой в этой смысл…?"
"Санатории станут тюрьмами на самообеспечении"
"Невозможно это все правильно организовать…"
"Кто приедет к нам с такими условиями?! Лучше уж дома сидеть", — комментируют такие меры в Сети.
При этом некоторые нашли и положительный эффект от этой ситуации:
"С вышеуказанными условиями мы еще и кишечные инфекции победим!".
Комментарии 1
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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