Опубликован план Еврокомиссии по восстановлению туризма в Европе летом 2020 года после пандемии.

Как говорится в документе, чтобы Европа смогла открыться для посещения, странам следует запустить свободное передвижение и снять пограничный внутренний контроль между странами с похожей эпидемиологической обстановкой.

Транспортные и водные перевозки, а также железнодорожное и автомобильное сообщение также должно быть налажено с учетом принципов эпидемиологической обстановки.

Необходимо возобновить работу отелей и гостиниц, а также пляжей и иных мест отдыха.

Еврокомиссия рекомендует странам разработать для туристов специальные приложения, которые позволят отслеживать потенциальный риск заражения коронавирусом и предупреждать об этом заранее. Также Еврокомиссия советует организовать туристические ваучеры для клиентов, поездки которых были отменены. Для них, считают специалисты, следует подготовить максимально привлекательную альтернативу размещения.

Документ носит рекомендательный характер, окончательное решение остается за местными властями.