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Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете 

Стелла Шмель 50 минут назад
Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете
Фото: depositphotos.com
Стало известно, как понять, что принадлежности для отдыха, выдаваемые на борту самолета, чистые. Об этом рассказала стюардесса Сара Кигл. Ее слова приводит издание Express.
Бортпроводница рассказала, что в подавляющем большинстве авиакомпаний пледы и подушки могут использоваться много раз без очистки. Но если пассажиру выдан комплект в специальной упаковке с биркой, это может свидетельствовать о том, что путешественнику достался свежий набор.
Стюардесса отметила, что подушки и пледы отправляют на чистку раз в сутки, но даже тогда стирку могут проводить выборочно. Бортпроводница Джамила Хардвик добавила, что большинство авиакомпаний очищают только чехлы и наволочки, сами подушки не обрабатываются.
Поэтому о собственном комфорте во время авиаперелета лучше позаботиться самостоятельно.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса объяснила, чем опасно питание на борту самолета.
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