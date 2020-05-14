Раскрыт признак чистоты пледа и подушек в самолете 

Стало известно, как понять, что принадлежности для отдыха, выдаваемые на борту самолета, чистые. Об этом рассказала стюардесса Сара Кигл. Ее слова приводит издание Express.

Бортпроводница рассказала, что в подавляющем большинстве авиакомпаний пледы и подушки могут использоваться много раз без очистки. Но если пассажиру выдан комплект в специальной упаковке с биркой, это может свидетельствовать о том, что путешественнику достался свежий набор.

Стюардесса отметила, что подушки и пледы отправляют на чистку раз в сутки, но даже тогда стирку могут проводить выборочно. Бортпроводница Джамила Хардвик добавила, что большинство авиакомпаний очищают только чехлы и наволочки, сами подушки не обрабатываются.

Поэтому о собственном комфорте во время авиаперелета лучше позаботиться самостоятельно.