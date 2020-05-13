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Названа опасность путешествий после пандемии 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названа опасность путешествий после пандемии
Фото: depositphotos.com
Эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA рассказали об опасности, которая может ждать путешественников после пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.
По мнению специалистов, в будущем страны могут в любой момент закрыть свои границы. Из-за этого туристы могут оказаться в ловушке.
«Последние несколько недель страны боролись за то, чтобы остановить распространение пандемии и обеспечить безопасность своих граждан, поэтому принимали согласованные меры по сокращению передвижения людей. В частности, они закрывали границы, и пассажиры не могли вернуться домой».
Эксперты добавили, что, если в странах произойдет вспышка вируса, авиакомпании могут отменить рейсы, статус которых "будет непредсказуемым и часто изменяющимся". Кроме того, по их мнению, пассажиры станут реже получать уведомления об отмене перелетов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что "Победа" возобновит полеты с 1 июня.
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