Названа опасность путешествий после пандемии 

Эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA рассказали об опасности, которая может ждать путешественников после пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По мнению специалистов, в будущем страны могут в любой момент закрыть свои границы. Из-за этого туристы могут оказаться в ловушке.

«Последние несколько недель страны боролись за то, чтобы остановить распространение пандемии и обеспечить безопасность своих граждан, поэтому принимали согласованные меры по сокращению передвижения людей. В частности, они закрывали границы, и пассажиры не могли вернуться домой».

Эксперты добавили, что, если в странах произойдет вспышка вируса, авиакомпании могут отменить рейсы, статус которых "будет непредсказуемым и часто изменяющимся". Кроме того, по их мнению, пассажиры станут реже получать уведомления об отмене перелетов.