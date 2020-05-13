Михаил Демин: Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление внутренних перелетов с 1 июня. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота"

"В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года".

Продажа билетов стартует 14 мая по 73 российским направлениям. В сообщении авиакомпании также подчеркивается, что средний тариф грядущего летнего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа в 2019 году.

Кроме того, более 60% билетов на июнь можно будет приобрести по цене от 499 до 2999 рублей.