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«Победа» начнет поэтапное возобновление полетов с 1 июня 

Мира Маркина 1 час назад
Лоукостер "Победа" начнет поэтапное восстановление внутренних перелетов с 1 июня. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин:
"В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года".
Продажа билетов стартует 14 мая по 73 российским направлениям. В сообщении авиакомпании также подчеркивается, что средний тариф грядущего летнего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа в 2019 году.
Кроме того, более 60% билетов на июнь можно будет приобрести по цене от 499 до 2999 рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов.
Новости путешествий , Видео , Михаил Демин , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС
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