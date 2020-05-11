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Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов 

Александра Нечаева 2 часа назад
Сотрудники авиакомпаний при посадке пассажиров на вывозной рейс теперь будут интересоваться адресом их фактического проживания, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи РФ.
Теперь чтобы получить посадочный талон пассажир будет обязан предоставить документы, подтверждающие его фактическое место жительства в регионе, куда он собирается лететь. В качестве подтверждения могут выступать оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы.
Уточняется, что такие меры вызваны тем что по прилету вернувшихся из других стран граждан необходимо помещать на карантин.
Ранее "Рамблер" писал о том, что российский врач призвал не открывать курортный сезон.
Новости путешествий , Видео , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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