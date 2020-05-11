Сотрудники авиакомпаний при посадке пассажиров на вывозной рейс теперь будут интересоваться адресом их фактического проживания, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи РФ.

Теперь чтобы получить посадочный талон пассажир будет обязан предоставить документы, подтверждающие его фактическое место жительства в регионе, куда он собирается лететь. В качестве подтверждения могут выступать оригиналы или фотографии прописки, договора аренды, медицинского полиса или справки с работы.

Уточняется, что такие меры вызваны тем что по прилету вернувшихся из других стран граждан необходимо помещать на карантин.