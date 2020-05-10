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Краснодарский врач призвал не открывать курортный сезон 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Врач призвал не открывать курортный сезон
Фото: depositphotos.com
Главврач краснодарской краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов призвал пока не открывать курортный сезон и продлить режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Врач заявил, что заболеваемость в регионе растет из-за приезжих из Москвы и санкт-Петербурга. Проханов сообщил, что в Краснодарском крае прирост заболевших составляет 6%.
Порханов отметил, что карантинные меры помогают сдержать распространение заболевания, а отмена режима самоизоляции может быть чревата увеличением числа инфицированных.
"Считаю, что надо продлить ограничительные меры до 15 июня и не открывать курортный сезон", — сообщает "Блокнот Краснодар".
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы возможные сроки открытия европейских границ.
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