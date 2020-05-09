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Названы возможные сроки открытия европейских границ 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названы возможные сроки открытия европейских границ
Фото: depositphotos.com
В Еврокомиссии назвали сроки открытия внешних границ Европы. Соотвествующий документ опубликован на сайте органа.
Сообщается, что границы могут открытая 15 июня. При этом, планируется сохранить часть ограничительных мер для предотвращения заражения коронавирусом.
"Сохранение мер на внешних границах необходимо, чтобы снизить риски распространения заболевания из-за поездок в ЕС", — сообщается в документе.
Страны Шенгенской зоны будут открыты для "несущественных" поездок только после того, как меры будут ослаблены внутри ЕС.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса раскрыла самое грязное место в самолете.
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Новости путешествий , ЕС , Еврокомиссия
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