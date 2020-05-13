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В Европе откроют туристический сезон вопреки пандемии коронавируса 

Мира Маркина 52 минуты назад
Европейские страны намерены открыть туристический сезон, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне в беседе с газетой El Pais:
«Наше послание заключается в том, что этим летом у нас будет туристический сезон, пусть с мерами безопасности и ограничениями, которых не было в предыдущие сезоны».
Джентилоне подчеркнул, что работу в данном направлении следует осуществлять по нескольким аспектам. Прежде всего нужно обеспечить безопасность пассажиров в транспорте и в местах отдыха, а также скоординировать открытие границ. Вдобавок к этому необходимо "сохранить права потребителей".
Еврокомиссар также отметил, что, согласно подсчетам, уровень туристической активности в 2020 году упал на 40%, однако в ближайшее время должно произойти его постепенное восстановление.
9 мая Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия внешних границ Европы. Датой открытия может стать 15 июня.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы возможные сроки открытия европейских границ.
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Новости путешествий , Видео , Еврокомиссия
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