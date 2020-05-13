Европейские страны намерены открыть туристический сезон, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне в беседе с газетой El Pais:

«Наше послание заключается в том, что этим летом у нас будет туристический сезон, пусть с мерами безопасности и ограничениями, которых не было в предыдущие сезоны».

Джентилоне подчеркнул, что работу в данном направлении следует осуществлять по нескольким аспектам. Прежде всего нужно обеспечить безопасность пассажиров в транспорте и в местах отдыха, а также скоординировать открытие границ. Вдобавок к этому необходимо "сохранить права потребителей".

Еврокомиссар также отметил, что, согласно подсчетам, уровень туристической активности в 2020 году упал на 40%, однако в ближайшее время должно произойти его постепенное восстановление.