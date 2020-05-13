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Озвучены новые правила въезда туристов в Сочи в период пандемии 

Мира Маркина 57 минут назад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев описал новые правила въезда отдыхающих в условиях пандемии на территорию Сочи и других городов региона. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров в России.
Предполагается, что основанием для проезда в Краснодарский край с 1 июня станет санаторно-курортная путевка. Помимо этого, для всех пребывающих туристов будет организован прямой трансфер от вокзала или аэропорта до санатория.
«Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт»,
— подчеркнул Кондратьев.
Политик также отметил, что все пляжи и общественные места будут закрыты, и отдыхающие смогут находиться только на территории учреждения, где проходят лечение.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о новых сроках открытия сезона в Сочи и Крыму.
Новости путешествий , Видео , Вениамин Кондратьев
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