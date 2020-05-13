Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев описал новые правила въезда отдыхающих в условиях пандемии на территорию Сочи и других городов региона. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров в России.

Предполагается, что основанием для проезда в Краснодарский край с 1 июня станет санаторно-курортная путевка. Помимо этого, для всех пребывающих туристов будет организован прямой трансфер от вокзала или аэропорта до санатория.

«Отдыхающие должны помнить, что они приезжают в санатории, а не на курорт»,

— подчеркнул Кондратьев.

Политик также отметил, что все пляжи и общественные места будут закрыты, и отдыхающие смогут находиться только на территории учреждения, где проходят лечение.