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Названы новые сроки открытия сезона в Сочи и Крыму 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин дал прогноз относительно открытия туристического сезона в Сочи и Крыму. Слова эксперта передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Специалист предположил, что в июне открытия сезона можно не ждать. Ромашкин отметил, что в Краснодарском крае режим самоизоляции установлен до 23 мая, и не исключил, что он будет продлен. Обычно продажи туров начинаются за две недели до старта сезона, но поскольку карантин не снят, продажи, скорее всего, не начнутся.
«Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен? Вероятно, сезон начнется 1 июля», — заявил Ромашкин и отметил, что его прогноз не претендует на точность.
В Крыму, по словам Ромашкина, у властей более жесткая позиция, а значит открытие сезона там может быть перенесено на более поздний срок, чем в Краснодарском крае.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Турция введет новые запреты для туристов из-за эпидемии.
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Новости путешествий , Видео , Сергей Ромашкин , Ассоциация туроператоров России
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