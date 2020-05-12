Названы новые сроки открытия сезона в Сочи и Крыму 

Специалист предположил, что в июне открытия сезона можно не ждать. Ромашкин отметил, что в Краснодарском крае режим самоизоляции установлен до 23 мая, и не исключил, что он будет продлен. Обычно продажи туров начинаются за две недели до старта сезона, но поскольку карантин не снят, продажи, скорее всего, не начнутся.

«Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен? Вероятно, сезон начнется 1 июля», — заявил Ромашкин и отметил, что его прогноз не претендует на точность.

В Крыму, по словам Ромашкина, у властей более жесткая позиция, а значит открытие сезона там может быть перенесено на более поздний срок, чем в Краснодарском крае.