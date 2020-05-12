Турецкие власти вводят новые ограничения для туристов, въезжающих в страну из других государств. Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, слова которого приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам министра, все въезжающие в страну туристы должны будут предоставить справку, подтверждающую, что у них нет коронавируса. Иностранных путешественников и граждан страны, возвращающихся из-за рубежа, заставят пройти тест на коронаврус в аэропорту. С июня заработают специальные лаборатории для этого. Тестирование займет не более трех минут, а результата придется подождать 5-6 часов до прохождения паспортного контроля. В случае положительного результата человека изолируют в отеле.