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Турция введет ограничения для туристов из-за коронавируса 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Турецкие власти вводят новые ограничения для туристов, въезжающих в страну из других государств. Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, слова которого приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам министра, все въезжающие в страну туристы должны будут предоставить справку, подтверждающую, что у них нет коронавируса. Иностранных путешественников и граждан страны, возвращающихся из-за рубежа, заставят пройти тест на коронаврус в аэропорту. С июня заработают специальные лаборатории для этого. Тестирование займет не более трех минут, а результата придется подождать 5-6 часов до прохождения паспортного контроля. В случае положительного результата человека изолируют в отеле.
Ранее "Рамблер" писал о том, что авиакомпании ужесточат проверку пассажиров.
Новости путешествий , Видео
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