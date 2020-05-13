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Пенсионерку ужаснул переполненный самолет во время пандемии 

Мира Маркина 4 часа назад
Пенсионерку ужаснул переполненный самолет
Фото: Mary Pearson
Пенсионерку из штата Нью-Джерси Мэри Пирсон, летевшую из Сан-Хуана в Хьюстон авиакомпанией United Airlines, ужаснул переполненный самолет во время пандемии COVID-19. Фотографией полета и остальными подробностями женщина поделилась с изданием New York Post.
На снимке, который удалось сделать американке, запечатлен салон авиалайнера, в котором заняты все кресла. При этом далеко не каждый пассажир соблюдает правила безопасности, введенные в связи с эпидемией COVID-19, — так, по словам Пирсон, женщина, сидевшая рядом с ней была без маски:
«Это действительно страшно. Мне очень не хотелось сидеть в этом самолете, ведь мы с мужем уже не молоды, нам 76 и 83».
Добравшись до Хьюстона, пенсионерка написала в авиакомпанию письмо с просьбой прокомментировать произошедшее. Однако ей никто не ответил. Как сообщает издание, на сайте авиакомпании сказано, что они не могут гарантировать соблюдение правил социального дистанцирования из-за крайне низкой прибыли.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, как распознать COVID-19 на борту самолета.
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