Пенсионерку ужаснул переполненный самолет

Пенсионерку из штата Нью-Джерси Мэри Пирсон, летевшую из Сан-Хуана в Хьюстон авиакомпанией United Airlines, ужаснул переполненный самолет во время пандемии COVID-19. Фотографией полета и остальными подробностями женщина поделилась с изданием New York Post.

На снимке, который удалось сделать американке, запечатлен салон авиалайнера, в котором заняты все кресла. При этом далеко не каждый пассажир соблюдает правила безопасности, введенные в связи с эпидемией COVID-19, — так, по словам Пирсон, женщина, сидевшая рядом с ней была без маски:

«Это действительно страшно. Мне очень не хотелось сидеть в этом самолете, ведь мы с мужем уже не молоды, нам 76 и 83».

Добравшись до Хьюстона, пенсионерка написала в авиакомпанию письмо с просьбой прокомментировать произошедшее. Однако ей никто не ответил. Как сообщает издание, на сайте авиакомпании сказано, что они не могут гарантировать соблюдение правил социального дистанцирования из-за крайне низкой прибыли.