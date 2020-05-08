Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, как распознать COVID-19 на борту самолета 

Мира Маркина 1 час назад
Выяснилось, как распознать COVID-19 в самолете
Фото: depositphotos.com
Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus обнаружила способ распознавать COVID-19 в самолетах и в аэропортах. Об этом сообщает New York Post.
Для того, чтобы узнать, как выявить коронавирус на борту авиалайнеров, компания начала сотрудничать с калифорнийским стартапом Koniku, который занимается разработками в сфере биологических технологий. В данный момент Airbus и Koniku разрабатывают инновацию, которая поможет обнаруживать и отслеживать вещества, вырабатывающиеся в организме при заражении COVID-19.
«Большинство инфекций и заболеваний ведут к небольшим изменениям в нашем дыхании, которые затем приводят к выраженным запахам. Если мы сможем распознавать эти запахи, то сможем определять и наличие вирусов»,
— заявил глава Koniku Ош Агаби.
Эксперт подчеркнул, что изобретение будет работать бесконтактно при помощи сенсоров и рецепторов, которые будут распознавать изменения в составе пота и запаха изо рта.
«Когда аэропорты наконец откроются для коммерческих рейсов, они должны будут внедрить наше изобретение в качестве меры безопасности для проверки пассажиров на наличие COVID-19»,
— подчеркнул Агаби.
Airbus намерены установить такие датчики в своих самолетах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса раскрыла самое грязное место в самолетах.
Видео дня. Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Отели Турции введут ограничения для туристов
Отели Турции введут ограничения для туристов
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
10:18
Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых
Новости путешествий
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
00:33
На видео попала кровавая драка на борту лайнера
Новости путешествий
Самые амбициозные стройки, которые забросили
12:03
Самые амбициозные стройки, которые забросили
Новости путешествий
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
00:41
«Аэрофлот» предположил дату возобновления полетов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение