Выяснилось, как распознать COVID-19 в самолете

Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus обнаружила способ распознавать COVID-19 в самолетах и в аэропортах. Об этом сообщает New York Post.

Для того, чтобы узнать, как выявить коронавирус на борту авиалайнеров, компания начала сотрудничать с калифорнийским стартапом Koniku, который занимается разработками в сфере биологических технологий. В данный момент Airbus и Koniku разрабатывают инновацию, которая поможет обнаруживать и отслеживать вещества, вырабатывающиеся в организме при заражении COVID-19.

«Большинство инфекций и заболеваний ведут к небольшим изменениям в нашем дыхании, которые затем приводят к выраженным запахам. Если мы сможем распознавать эти запахи, то сможем определять и наличие вирусов»,

— заявил глава Koniku Ош Агаби.

Эксперт подчеркнул, что изобретение будет работать бесконтактно при помощи сенсоров и рецепторов, которые будут распознавать изменения в составе пота и запаха изо рта.

«Когда аэропорты наконец откроются для коммерческих рейсов, они должны будут внедрить наше изобретение в качестве меры безопасности для проверки пассажиров на наличие COVID-19»,

— подчеркнул Агаби.

Airbus намерены установить такие датчики в своих самолетах.