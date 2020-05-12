Россиянам назвали условие для поездок за границу

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о том, при каких условиях россияне смогут вновь поехать в путешествие в другие страны. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Кусайко подчеркнула, что пока рано говорить о возобновлении путешествий за границу. Она сказала, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения врачей и рисков для граждан.
Врач предположила, что путешествия будут возможны только после того, как будет снят третий этап ограничений.
"Вот когда Роспотребнадзор скажет, что мы готовы открыть границы — тогда это и будет возможно. Скорее всего, это будет после третьего этапа снятия ограничений", — сказала она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Кипре пока не ждут туристов из России.