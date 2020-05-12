Россиянам назвали условие для поездок за границу

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о том, при каких условиях россияне смогут вновь поехать в путешествие в другие страны. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Кусайко подчеркнула, что пока рано говорить о возобновлении путешествий за границу. Она сказала, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения врачей и рисков для граждан.

Врач предположила, что путешествия будут возможны только после того, как будет снят третий этап ограничений.