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Эксперт назвала условие для возобновления путешествий за границу 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Россиянам назвали условие для поездок за границу
Фото: depositphotos.com
Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о том, при каких условиях россияне смогут вновь поехать в путешествие в другие страны. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Кусайко подчеркнула, что пока рано говорить о возобновлении путешествий за границу. Она сказала, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения врачей и рисков для граждан.
Врач предположила, что путешествия будут возможны только после того, как будет снят третий этап ограничений.
"Вот когда Роспотребнадзор скажет, что мы готовы открыть границы — тогда это и будет возможно. Скорее всего, это будет после третьего этапа снятия ограничений", — сказала она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что на Кипре пока не ждут туристов из России.
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Новости путешествий , Татьяна Кусайко , Совет Федерации , Роспотребнадзор
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