На Кипре не ждут туристов из России

На Кипре продлили запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее до 28 мая. Об этом сообщает USA Today.

Однако, несмотря на продление запрета, правительство страны рассматривает пути восстановления туристической индустрии. Так, планируется открыть аэропорты уже 9 июня, если эпидемиологическая обстановка в мире будет благоприятной.

Представители министерства Кипра заявили, что в этом году они потеряют 60% путешественников. Глава ассоциации отельеров Хариса Лоизидеса, что туристов из основных направлений страны, России и Великобритании пока не ожидается, так как в этих странах по-прежнему неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Так, чиновники планируют привлекать туристов из стран Ближнего Востока.