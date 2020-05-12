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Кипр продлил запрет на коммерческие рейсы 

Елизавета Назарова 2 часа назад
На Кипре не ждут туристов из России
Фото: depositphotos.com
На Кипре продлили запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее до 28 мая. Об этом сообщает USA Today.
Однако, несмотря на продление запрета, правительство страны рассматривает пути восстановления туристической индустрии. Так, планируется открыть аэропорты уже 9 июня, если эпидемиологическая обстановка в мире будет благоприятной.
Представители министерства Кипра заявили, что в этом году они потеряют 60% путешественников. Глава ассоциации отельеров Хариса Лоизидеса, что туристов из основных направлений страны, России и Великобритании пока не ожидается, так как в этих странах по-прежнему неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Так, чиновники планируют привлекать туристов из стран Ближнего Востока.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты предрекли рост цен на проживание в отелях.
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