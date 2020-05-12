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Эксперты предрекли рост цен на проживание в отелях 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Эксперты предрекли рост цен на проживание в отелях
Фото: depositphotos.com
Эксперты в гостиничном бизнесе рассказали о том, каким будет будущее отелей после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Telegraph.
Сообщается, что из-за установки дорогого оборудования для дезинфекции и увеличения затрат на уборку помещении, цены на проживание в отелях могут сильно возрасти.
"Я думаю, что увеличение расходов будет колоссальным. Вероятно, цена размещения удвоится, а в некоторых случаях, может, даже увеличится в четыре раза", — заявил представитель онлайн-сервиса для жалоб и рекомендаций постояльцев Resolver Мартин Джеймс.
Например, в сети отелей Marriott уже установили станции для дезинфекции рук. Гостиницы также тестируют специальные камеры, определяющие температуру тела постояльцев и вентиляционные системы, которые предотвратят распространение вирусов.
Изменения коснутся и тех, кто предпочитает снимать жилье для путешествий. Так, владельцы квартир уже заявили, что увеличат цены на аренду из-за потерь во время пандемии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туроператоры предложили сроки возобновления поездок.
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