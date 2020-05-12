Туристические компании и отельеры предложили сроки возобновления путешествий по России и за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Президент РСТ Андрей Игнатьев и президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин направили письмо министру экономического развития РФ и главе Ростуризма , в котором назвали даты возобновления поездок. По мнению предпринимателей, с 1 июня можно возобновить внутренние путешествия по России между регионами с благоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом с 1 июля они предлагают разрешить туризм в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

В письме отмечается, что все эти условия будут выполнены, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

"РСТ и РГА предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки"

По прогнозам РСТ и РГА, путешествия в том формате, в котором они существовали до пандемии, возобновятся только 1 января 2021 года.