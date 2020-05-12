Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туроператоры предложили сроки возобновления путешествий 

Елизавета Назарова 44 минуты назад
Туристические компании и отельеры предложили сроки возобновления путешествий по России и за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
Президент РСТ Андрей Игнатьев и президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин направили письмо министру экономического развития РФ и главе Ростуризма, в котором назвали даты возобновления поездок. По мнению предпринимателей, с 1 июня можно возобновить внутренние путешествия по России между регионами с благоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом с 1 июля они предлагают разрешить туризм в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
В письме отмечается, что все эти условия будут выполнены, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.
"РСТ и РГА предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19. Разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки"
По прогнозам РСТ и РГА, путешествия в том формате, в котором они существовали до пандемии, возобновятся только 1 января 2021 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Греции назвали условия, при которых откроют туристический сезон.
Комментарии
Новости путешествий , Видео , Геннадий Ламшин , Андрей Игнатьев , Ростуризм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переполненный туристами без масок самолет возмутил мать
Переполненный туристами без масок самолет возмутил мать
Круизные компании России готовы к приему туристов
Круизные компании России готовы к приему туристов
Раскрыты сценарии возобновления туризма в 2020 году
Раскрыты сценарии возобновления туризма в 2020 году
Раскрыты три сценария восстановления туризма
Раскрыты три сценария восстановления туризма
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
00:49
В Швеции открыли ресторан на одного клиента
Новости путешествий
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
10:29
Что делают с вещами, конфискованными в аэропорту
Новости путешествий
Чехия решила впускать иностранных туристов
00:39
Чехия решила впускать иностранных туристов
Новости путешествий
Когда откроются российские курорты
01:07
Когда откроются российские курорты
Новости путешествий
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
02:31
Грузия назвала дату открытия туристического сезона
Новости путешествий
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
00:33
Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Новости путешествий
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
01:02
Украинец показал сбегающих из аэропорта и извинился
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение