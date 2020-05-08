Самый посещаемый город мира примет бедных туристов

Самый посещаемый город в мире — Дубай — планирует привлечь туристов большими скидками после пандемии COVID-19.

По данным издания The Sun, крупнейший город ОАЭ намерен открыться для посетителей в июле. Первым туристам, посетившим город, будут предоставлены 60-процентные скидки, а это значит, что отдых себе смогут позволить даже путешественники с ограниченным бюджетом.

Тем не менее после окончания пандемии Дубай введет меры для предотвращения новых случаев заражения. Так, отели будут принимать меньшее число клиентов, шведских столов не будет, бассейны будут открыты со временными интервалами для посетителей, а шезлонги установят на увеличенном расстоянии.

Управляющий директор агентства по бронированию Travelbag Лесли Ролло сообщила, что новые дубайские скидки станут на 20 процентов выше обычных: