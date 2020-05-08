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Грузия назвала дату открытия туристического сезона 

Елена Красовская 2 часа назад
Видео рассказывает о дате открытия туристического сезона в Грузии. Страна официально объявила, что с 1 июля будут открыты границы, и туристы смогут прибыть на курорты. Государство взяло на себя обязательно обеспечить соблюдение санитарных норм в частном секторе и заведениях общественного питания на черноморском побережье, которое очень популярно в летний период. Что ещё готова сделать Грузия ради туристов, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» напомнил, что эксперт рассказал о дешёвых авиабилетах после пандемии.
Новости путешествий , Видео
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