Грузия назвала дату открытия туристического сезона 

Видео рассказывает о дате открытия туристического сезона в Грузии. Страна официально объявила, что с 1 июля будут открыты границы, и туристы смогут прибыть на курорты. Государство взяло на себя обязательно обеспечить соблюдение санитарных норм в частном секторе и заведениях общественного питания на черноморском побережье, которое очень популярно в летний период. Что ещё готова сделать Грузия ради туристов, узнайте из ролика.