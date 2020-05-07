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Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Раскрыты три сценария восстановления туризма
Фото: depositphotos.com
Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году. Информация опубликована на официальном сайте UNWTO.
По мнению специалистов, пока рано говорить о завершении пандемии и возобновлении туризма. Однако существуют предположительные варианты развития событий.
Согласно первому сценарию, открытие границ начнется в июле. Это будет происходить постепенно. В таком случае в следующем году международные туристические потоки упадут на 58 процентов.
Второй сценарий предполагает, что ограничительные меры будут сняты в сентябре. Поездки сократятся на 70 процентов.
Третий сценарий наиболее пессимистичный. Если туризм не начнет восстанавливаться к концу года, число путешествий снизится на 78 процентов.
Эксперты отметили, что данный кризис в сфере туризма является худшим с 1950 года. Пандемия коронавируса может привести к потере от 850 миллионов до 1,1 миллиарда туристических прибытий. Отрасль потеряет более ста миллионов рабочих мест. А снижение экспортной выручки национальных экономик превысит триллион долларов.
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Новости путешествий , ООН
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