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Как самые смелые страны снимают карантин, не дождавшись победы над коронавирусом 

Диана Товсепова 11 часов назад
Спустя несколько месяцев карантина и самоизоляции в разных странах из-за пандемии коронавируса, некоторые государства решили смягчить ограничения, несмотря на то, что количество инфицированных все еще растет, хоть и с меньшими темпами.
"Рамблер" разбирался, где и как осмелились ослабить меры. Итак, в Италии и Испании после жесткого карантина наконец разрешили одиночные пробежки и прогулки с детьми, а вскоре откроются кафе и рестораны для работы "на вынос".
В Бельгии, где наблюдается наиболее высокий процент смертности, но маленькое число зараженных, гражданам разрешат заниматься спортом и откроются крупные компании, которые не контактируют напрямую с клиентами.
В Греции снимут ограничения на передвижения граждан, а на Кипре заработают офисы госслужб и гражданам разрешат выходить из дома больше трех раз в сутки.
При этом в Германии (в Берлине) снова разрешается мероприятия численностью до 50 человек и планируется открытие музеев и галерей.

Особо смелые

Есть и те государства, которые действуют еще смелее.
Так, в Австрии уже открывается часть торговых центров и даже школы. В Исландии к этим мерам добавится открытие детских садов и даже музеев.
В Сербии жителям особенно повезло — начинают работать спортзалы и парикмахерские, а в Черногории откроют еще и непродовольственные магазины, музеи и снова заработаю такси.
Таиланд и вовсе решил открыть ярмарки и рынки, а также отдельно стоящие рестораны.
В Польше принимают наиболее радикальные меры — заработают стадионы и другие объекты под открытым небом, а также планируется открытие гостиниц и торговых сетей.
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Новости путешествий , Видео
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