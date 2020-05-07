Как самые смелые страны снимают карантин

Спустя несколько месяцев карантина и самоизоляции в разных странах из-за пандемии коронавируса, некоторые государства решили смягчить ограничения, несмотря на то, что количество инфицированных все еще растет, хоть и с меньшими темпами.

"Рамблер" разбирался, где и как осмелились ослабить меры. Итак, в Италии и Испании после жесткого карантина наконец разрешили одиночные пробежки и прогулки с детьми, а вскоре откроются кафе и рестораны для работы "на вынос".

В Бельгии, где наблюдается наиболее высокий процент смертности, но маленькое число зараженных, гражданам разрешат заниматься спортом и откроются крупные компании, которые не контактируют напрямую с клиентами.

В Греции снимут ограничения на передвижения граждан, а на Кипре заработают офисы госслужб и гражданам разрешат выходить из дома больше трех раз в сутки.

При этом в Германии (в Берлине) снова разрешается мероприятия численностью до 50 человек и планируется открытие музеев и галерей.

Особо смелые

Есть и те государства, которые действуют еще смелее.

Так, в Австрии уже открывается часть торговых центров и даже школы. В Исландии к этим мерам добавится открытие детских садов и даже музеев.

В Сербии жителям особенно повезло — начинают работать спортзалы и парикмахерские, а в Черногории откроют еще и непродовольственные магазины, музеи и снова заработаю такси.

Таиланд и вовсе решил открыть ярмарки и рынки, а также отдельно стоящие рестораны.

В Польше принимают наиболее радикальные меры — заработают стадионы и другие объекты под открытым небом, а также планируется открытие гостиниц и торговых сетей.