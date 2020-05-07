Круизные компании России готовы к приему туристов

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Российские круизные компании, которые организуют речные путешествия, подготовились к приему туристов. Об этом сообщает TourDom.ru.

Пока неизвестно, откроют ли с 1 июня маршруты. Сейчас речные туроператоры ожидают информации от федеральных властей.

"Сигналы о том, можно ли будет приступить к рейсам в июне, пока поступают противоречивые", — рассказал замдиректора по развитию одной из круизных компаний Илья Сухоцкий.

На летние даты каюты на лайнерах заполнены минимум на 60 процентов. По словам заместителя гендиректора крупной круизной компании Светланы Гончаровой, на некоторых судах реализовано до 200 мест из 250–280 на борту.

Данные показатели достигнуты за счет продаж еще до пандемии. На данный момент бронирования идут неактивно. Туроператоры предлагают бесплатные поездки для детей, дополнительные места в подарок и прочие бонусы.

Что касается иностранных туристов, скорее всего, компании будут вынуждены перенести их туры на следующий год и заместить зарубежную клиентуру россиянами.