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Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых 

Елена Красовская 13 часов назад
Видео рассказывает о странном месте в Канаде, которое интригует и учёных, и любителей загадок, и экстремалов. За Долиной безголовых ещё с девятнадцатого века тянется дурная слава — в этом завораживающе красивом месте беспричинно исчезают люди. Нескольким счастливчикам удалось выбраться из Долины, но ничего внятного рассказать они не смогли, поскольку после путешествия лишились рассудка. Что же происходит в Долине безголовых и в чём причина исчезновения людей?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что решена судьба курортного сезона в Крыму.
Новости путешествий , Видео
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