Почему уничтожает людей канадская Долина безголовых 

Видео рассказывает о странном месте в Канаде, которое интригует и учёных, и любителей загадок, и экстремалов. За Долиной безголовых ещё с девятнадцатого века тянется дурная слава — в этом завораживающе красивом месте беспричинно исчезают люди. Нескольким счастливчикам удалось выбраться из Долины, но ничего внятного рассказать они не смогли, поскольку после путешествия лишились рассудка. Что же происходит в Долине безголовых и в чём причина исчезновения людей?