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Самые амбициозные стройки, которые забросили 

Елена Красовская 6 мая 2020
Смотрите видео и узнайте о самых странных заброшенных здания в Европе. Заброшенными могут оказаться как строения, которые когда-то использовались, так и стройки, не доведённые до завершающей стадии. И многие заброшки не на шутку впечатляют. Например, в Берлине есть заброшенная олимпийская деревня, возведённая к Олимпиаде 1936 года. После игр в дома поселили военных, а в послевоенное время тут располагался советский военный гарнизон. Ролик рассказывает о других заброшенных постройках Европы, которые обожают экстремалы.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Турции ожидают начала туристического сезона.
Новости путешествий , Видео
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