Самые амбициозные стройки, которые забросили 

Смотрите видео и узнайте о самых странных заброшенных здания в Европе. Заброшенными могут оказаться как строения, которые когда-то использовались, так и стройки, не доведённые до завершающей стадии. И многие заброшки не на шутку впечатляют. Например, в Берлине есть заброшенная олимпийская деревня, возведённая к Олимпиаде 1936 года. После игр в дома поселили военных, а в послевоенное время тут располагался советский военный гарнизон. Ролик рассказывает о других заброшенных постройках Европы, которые обожают экстремалы.