Пассажиры поездов смогут заказать еду к вагону

Федеральная пассажирская компания тестирует новый сервис по доставке еды прямо к вагону поезда. Теперь не обязательно шуршать фольгой, разворачивая курицу или колбасу, едва поезд тронется с места, ведь можно заказать горячую пиццу из ресторанов и кафе не позднее, чем за 48 часов до начала поездки. Для этого на официальном сайте РЖД нужно выбрать раздел "Доставка еды к поезду" из дополнительных услуг перед оплатой билетов.

Пока сервис доступен для пассажиров поездов, отправляющихся с Курского и Ленинградского вокзалов. Заказать можно только пиццу. Но в ближайшее время список блюд и ресторанов, подключенных к сервису расширится. До конца года еду можно будет заказать на все вокзалы Москвы, кроме Савеловского, а также на Московский и Ладожский вокзалы в Санкт-Петербурге и Московский вокзал в Нижнем Новгороде.