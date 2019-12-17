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Пассажиры поездов смогут заказать еду к вагону 

Рамблер 2 часа назад
Федеральная пассажирская компания тестирует новый сервис по доставке еды прямо к вагону поезда. Теперь не обязательно шуршать фольгой, разворачивая курицу или колбасу, едва поезд тронется с места, ведь можно заказать горячую пиццу из ресторанов и кафе не позднее, чем за 48 часов до начала поездки. Для этого на официальном сайте РЖД нужно выбрать раздел "Доставка еды к поезду" из дополнительных услуг перед оплатой билетов.
Пока сервис доступен для пассажиров поездов, отправляющихся с Курского и Ленинградского вокзалов. Заказать можно только пиццу. Но в ближайшее время список блюд и ресторанов, подключенных к сервису расширится. До конца года еду можно будет заказать на все вокзалы Москвы, кроме Савеловского, а также на Московский и Ладожский вокзалы в Санкт-Петербурге и Московский вокзал в Нижнем Новгороде.
Ранее "Рамблер" писал, в какие страны ходят поезда из России.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости путешествий , Видео , Федеральная пассажирская компания , РЖД
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