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В какие страны ходят поезда из России 

Рамблер 3 часа назад
Не у всех жителей России есть возможность летать в другие страны на самолете. У одних делать это не позволяет здоровье, а другие не могут побороть свой страх. На самом деле, в некоторые страны можно добраться на поезде. Из разных городов России можно попасть в Европу или в Азию.

Европейские страны

На поездах можно посетить множество европейских стран. Большинство из них идут через Беларусь и отправляются с Белорусского вокзала. Например, в Берлин курсирует только два поезда, в которых есть и сидячие вагоны. Ехать в столицу Германии от 19 до 27 часов. Время в пути до Парижа составит один день и 13 часов. Из Москвы можно добраться и до Лазурного берега: поезд в Ниццу будет идти два дня. Казалось бы, что за такой дискомфорт в виде двух дней в поезде, цена должна быть значительно ниже, чем за перелет на самолете, но это не так. Если сравнивать с лоукостерами, то цены на поезд будут выше в два раза. То есть один билет на поезд в одну сторону обойдется как полета бизнес-классе туда-обратно. Однако и в поездах есть свои плюсы: вы увидите больше живописных мест и пейзажей благодаря длительной поездке.

Азиатские страны

Из России в Азию можно доехать очень легко, особенно из восточных городов. Для посещения доступны Казахстан, Монголия, Северная Корея, Китай. Из Хабаровска в Пхеньян можно доехать всего за 1,5 часа. Есть также поезд Москва-Пхеньян, но прокатиться на нем захочется не всем: время в пути составит 8 дней и 15 часов. Зато за этот маршрут можно посмотреть и красоты необъятной России, и Северной Кореи. Да и к тому же, дорога туда-обратно займет время на весь отпуск. Цена на такой переезд составит 30 тысяч в одну сторону.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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