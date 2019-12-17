В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт

На видео сняли заброшенный самолёт, который уже не первый год стоит в деревне на острове Бали. Когда-то лайнер совершил здесь аварийную посадку и с тех пор остаётся на одном месте, потому что вывезти его невозможно. Недавно местному предпринимателю пришла в голову идея превратить заброшенный самолёт в ресторан, так что салоне уже начали модифицировать: из него убрали кресла и постепенно приводят в порядок кухню. А вот внешне самолёт выглядит довольно обшарпанным, так что будущему ресторатору определённо придётся потрудиться.