Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Новости путешествий
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Новости путешествий
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
Новости путешествий
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
Новости путешествий

В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт 

Рамблер 3 часа назад
На видео сняли заброшенный самолёт, который уже не первый год стоит в деревне на острове Бали. Когда-то лайнер совершил здесь аварийную посадку и с тех пор остаётся на одном месте, потому что вывезти его невозможно. Недавно местному предпринимателю пришла в голову идея превратить заброшенный самолёт в ресторан, так что салоне уже начали модифицировать: из него убрали кресла и постепенно приводят в порядок кухню. А вот внешне самолёт выглядит довольно обшарпанным, так что будущему ресторатору определённо придётся потрудиться.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что россияне могут остаться без загранпаспортов. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Москвичам дадут обнять собак перед полетом
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Иностранцы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
Что делать, если заставляют брать отпуск 31 декабря
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
ТОП-10 маршрутов путешественников 31 декабря
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте 177
Видео
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте
01:24
Почему я презираю тех, кто ездит в плацкарте
Новости путешествий
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
03:20
Названы самые дешевые страны для туров на Рождество
Новости путешествий
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
00:38
Москву признали лучшим городом для туризма в мире
Новости путешествий
Чем плацкарт лучше купе
03:20
Чем плацкарт лучше купе
Новости путешествий
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
04:29
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
Новости путешествий
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
01:27
Ветер чуть не подкосил человека на дороге
Новости путешествий
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
02:56
Составлена карта Антарктиды, лишенной льда
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Назван худший день для вылета на курорт
00:30
Назван худший день для вылета на курорт
Новости путешествий
Почему появляются квадратные волны
06:44
Почему появляются квадратные волны
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение