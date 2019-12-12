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В аэропорты России вернутся курилки 

Рамблер 28 минут назад
В аэропорты России вернутся курилки
Фото: РИА Новости
В аэропорты России вернутся помещения для курения сигарет.
Такой законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, сооющают РИА "Новости".
Как ни парадоксально, этот законопроект позволит вернуть в аэропорты чистый воздух. По мнению авторов законопроекта, именно отсутствие специально отведенных мест толкает многих людей, находящихся в аэропорту, курить в совсем не предназначенных для этого локациях. Многие просто-напросто дымят в туалетах. В первую очередь принятый законопроект позволит избежать пободных нарушений.
Отмечается, что курительные помещения будут оборудованы непрозрачными стенами и дверьми.
Ранее "Рамблер" писал, что авиапассажиров в уродливых свитерах пропустят вперед.
Видео дня. Самое мистическое место России
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости путешествий , Госдума , РИА Новости
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