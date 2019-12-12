В аэропорты России вернутся курилки

В аэропорты России вернутся помещения для курения сигарет.

Такой законопроект приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, сооющают РИА "Новости".

Как ни парадоксально, этот законопроект позволит вернуть в аэропорты чистый воздух. По мнению авторов законопроекта, именно отсутствие специально отведенных мест толкает многих людей, находящихся в аэропорту, курить в совсем не предназначенных для этого локациях. Многие просто-напросто дымят в туалетах. В первую очередь принятый законопроект позволит избежать пободных нарушений.

Отмечается, что курительные помещения будут оборудованы непрозрачными стенами и дверьми.