Авиапассажиров в уродливых свитерах пропустят вперед

Американская компания Alaska Airlines раз в год проводит забавную акцию. Пассажиров, одетых в свитеры новогодней тематики, пропускают на рейс в приоритетном порядке. Причем право первенства получают пассажиры в самых некрасивых и безвкусных нарядах.

Дело в том, что на протяжении последних 15 лет в Америке в середине декабря отмечают День уродливого свитера. В этом году он выпадает 20 декабря — именно в этот день авиакомпания и проведет свою акцию, победители получат приоритет посадки на любой рейс от Alaska Airlines и Horizon Air.

Такая необычная акция успешно проводится уже третий год подряд.