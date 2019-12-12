Американская компания Alaska Airlines раз в год проводит забавную акцию. Пассажиров, одетых в свитеры новогодней тематики, пропускают на рейс в приоритетном порядке. Причем право первенства получают пассажиры в самых некрасивых и безвкусных нарядах.
Дело в том, что на протяжении последних 15 лет в Америке в середине декабря отмечают День уродливого свитера. В этом году он выпадает 20 декабря — именно в этот день авиакомпания и проведет свою акцию, победители получат приоритет посадки на любой рейс от Alaska Airlines и Horizon Air.
Такая необычная акция успешно проводится уже третий год подряд.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперт рассказала, как уберечь багаж во время перелетов.