Почему появляются квадратные волны

Смотрите видео и узнайте, когда на море можно увидеть квадратные волны. Это явление можно наблюдать лишь в определённых регионах и не каждый день. Квадратные волны формируют на поверхности воды подобие гигантской шахматной доски, и выглядит это действительно необычно и завораживающе. Однако квадратные волны таят массу опасностей и для любителей купания, и для кораблей. Где люди видят квадратные волны, как они образуются и почему не стоит купаться, когда они появляются, расскажет ролик.