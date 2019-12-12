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Почему появляются квадратные волны 

Рамблер 51 минуту назад
Смотрите видео и узнайте, когда на море можно увидеть квадратные волны. Это явление можно наблюдать лишь в определённых регионах и не каждый день. Квадратные волны формируют на поверхности воды подобие гигантской шахматной доски, и выглядит это действительно необычно и завораживающе. Однако квадратные волны таят массу опасностей и для любителей купания, и для кораблей. Где люди видят квадратные волны, как они образуются и почему не стоит купаться, когда они появляются, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какое море считается самым тёплым. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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