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Какое море считается самым теплым 

Рамблер 3 часа назад
На планете около 100 морей, но далеко не каждое подойдет для комфортного отдыха. «Рамблер» расскажет о теплых морях, в которых можно купаться в любое время года.

Красное море

Красное море известно своими коралловыми рифами и разнообразным подводным миром. Летом вода в нем прогревается до +30 °С, зимой остывает до +20 °С. Красное море омывает берега восьми стран — Египет, Израиль, Иордания, Джибути, Йемен, Саудовская Аравия, Судан и Эритрея. Поскольку в него не впадает ни одна река, его воды чистые и очень соленые.

Аравийское море

Аравийское море находится в северной части Индийского океана. На востоке оно омывает полуостров Индостан, а на западе — Аравийский полуостров. Летом температура воды достигает +30 °С, зимой — около +25 °С. Оно омывает Джибути, Йемен, Сомали, Оман, Пакистан, Иран, Индия и Мальдивские острова.

Персидский залив

Несмотря на свое название, персидский залив считается морем и при этом является самым теплым в мире. Летом его температура составляет +32 °С, а зимой — не ниже +18 °С. Его окружают самые жаркие страны — Ирак, Иран, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Все эти три моря объединяет то, что все они расположены близко к экватору и относятся к Индийскому океану.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Новости путешествий , Видео
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