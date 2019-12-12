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Самое мистическое место России 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте о самом загадочном месте России — Новоиерусалимском монастыре, который в 1656 году основал патриарх Никон. В мечтах Никон видел монастырь подобием храма в Иерусалиме. Для постройки монастыря выбрали холм, очистили его от леса и назвали Сионом. А вот церковь внутри украшена странной лепниной, которая подошла бы не для сакрального места, а для научного центра. Ролик рассказывает о загадках, которые скрывает Новый Иерусалим.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Канаде впервые запустили электрический самолёт. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Новости путешествий , Видео
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